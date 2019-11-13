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Arnavutköy'de sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada

Elektronik mağazasına müşteri kılığında giren hırsız dükkan içerisinde bulunan sadaka kutusunu çaldı.

İHA | 13.11.2019 - 09:13..
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Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik mağazasına, müşteri kılığında gelen bir kişi dükkan içerisinde önce cep telefonu aksesuarlarını inceledi.

SADAKA KUTUSUNU ÇALDI

Daha sonra dükkan sahibinin dükkanda olmadığını fark eden şüpheli, gözüne kestirdiği sadaka kutusunu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibinin dükkana geldiği zaman fark ettiği olay kamera kayıtları sayesinde ortaya çıktı.

Arnavutköy'de sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada ViDEO

SADAKA KUTUSUNUN ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin dükkan içerisinde bir süre dolaştıktan sonra el çabukluğuyla sadaka kutusunu çaldığı görülüyor. Polis ekipleri dükkan ve çevresinde yaptıkları inceleme sonucunda sadaka kutusunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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