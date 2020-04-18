Arnavutköy'de şahıs, polislerin kestiği cezaya itiraz etti

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı.
Polis ekipleri de denetimleri sıklaştırdı.
YASAĞA UYMAYARAK DIŞARI ÇIKTI
İstanbul Arnavutköy'de yasağın ilk gününde polis ekipleri denetim yaptı.
Denetimler sırasında polis ekipleri, yolda yürüyen bir kişiye ceza yazdı.
CEZAYI KABUL ETMEDİ
Kesilen cezaya itiraz eden vatandaş polis ekiplerine tepki gösterdi.
Kimliğini bile almadan polislerin yanından uzaklaşan şahıs, kesilen cezayı kabul etmediğini söyledi.