1 Arnavutköy'de şahıs, polislerin kestiği cezaya itiraz etti Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye polisler ceza yazdı. Yazılan cezayı kabul etmeyen şahıs, kimliğini bırakarak uzaklaştı.

2 Erdoğan'ın hastaneleri incelediği o an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneleri incelerken çekilen fotoğrafı CHP'nin sahra hastanesini akıllara getirdi.

3 ABD'de koronavirüs ölümleri 40 bine dayandı ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.

4 Futbolcu ve teknik direktörlerin çocukluk fotoğrafları Sergen Yalçın'dan Mesut Özil'e kadar birçok teknik adam ve futbolcuların çocukluk fotoğraflarını sizler için derledik.

5 Sağlık Bakanı Sancaktepe'deki hastaneyi inceledi Sancaktepe'de yapımı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulunan Fahrettin Koca, bilgiler aldı.

6 Bakan Albayrak: Desteklerde hız kesmiyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafa tahsis ettiğimiz finansman 10,8 milyar liraya, sanayiciye sağladığımız destek 59,6 milyar liraya ulaştı." dedi.