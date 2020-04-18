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Arnavutköy'de şahıs, polislerin kestiği cezaya itiraz etti

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye polisler ceza yazdı. Yazılan cezayı kabul etmeyen şahıs, kimliğini bırakarak uzaklaştı.

DHA |
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Arnavutköy'de şahıs, polislerin kestiği cezaya itiraz etti

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı.

Polis ekipleri de denetimleri sıklaştırdı.

YASAĞA UYMAYARAK DIŞARI ÇIKTI

İstanbul Arnavutköy'de yasağın ilk gününde  polis ekipleri denetim yaptı.

Denetimler sırasında polis ekipleri, yolda yürüyen bir kişiye ceza yazdı.

Arnavutköy'de şahıs, polislerin kestiği cezaya itiraz etti

CEZAYI KABUL ETMEDİ

Kesilen cezaya itiraz eden vatandaş polis ekiplerine tepki gösterdi.

Kimliğini bile almadan polislerin yanından uzaklaşan şahıs, kesilen cezayı kabul etmediğini söyledi.

Arnavutköy'de şahıs, polislerin kestiği cezaya itiraz etti

Arnavutköy'de şahıs, polislerin kestiği cezaya itiraz etti

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