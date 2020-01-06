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Arnavutköy'de üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü

Kamyon kasasındaki kumaş balyalarının üzerine devrildiği Hasan Kültük hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA | 06.01.2020 - 10:24..
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İstanbul Arnavutöy'de, nakliyecilik yapan 56 yaşındaki Hasan Kütük, fabrikada boşaltmak üzere bir kamyon kumaş getirdi.

Hasan Kütük, kumaş balyaları üzerindeki brandanın iplerini çözmeye başladı. Bir tarafın iplerini çözüp diğer tarafa geçen Hasan Kütük'ün üzerine bir anda kumaş balyaları devrildi.

KUMAŞ BALYALARININ ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden fabrikadaki çalışanlar, Hasan Kütük'ün yardımına koştu. Hasan Kütük, çalışanlar tarafından kumaş balyalarının altından çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kütük kurtarılamadı.

Arnavutköy'de üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü

Arnavutköy'de üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü

Arnavutköy'de üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü

Arnavutköy'de üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü

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