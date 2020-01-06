1 Bergüzar Korel'den Halit Ergenç paylaşımı Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

2 Bergüzar Korel'den Halit Ergenç paylaşımı Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

3 Bergüzar Korel'den Halit Ergenç paylaşımı Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

4 Apple CEO’su Tim Cook'un 2019'da ne kadar kazandığı belli oldu Apple CEO'su Tim Cook'un, geçtiğimiz yılda toplam ne kadar gelir elde ettiği açıklandı. Cook, 2018 yılına göre daha az para kazandı.

5 Katar: Türkiye'nin yanımızda duruşunu unutmayacağız Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü ve stratejik olduğunu belirterek, her zaman Türkiye'nin yanında olacaklarını belirtti.

6 Arnavutköy'de üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü Kamyon kasasındaki kumaş balyalarının üzerine devrildiği Hasan Kültük hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.