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Arnavutköy'de zabıta simit satan gence engel oldu

Simit satan gencin arabasına el koymak isteyen zabıtalara, çevrede bulunan bir esnaf engel oldu. Esnaf, bütün simitleri satın alarak zabıtaların arabaya ve simitlere el koymasının önüne geçti.

DHA | 10.02.2020 - 09:25..
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, 4 zabıta memuru cadde üzerinde el arabasıyla simit satan 18 yaşındaki gence müdahale etmek istedi.

Zabıtalar gencin arabasına el koymak isterken, vatandaşlar ise yaşanan olaya tepki gösterdi.

ZABITAYA KIZDI, TÜM SİMİTLERİ SATIN ALDI

Çevrede bulunan bir esnaf, bölgede bulunan zabıtalara, 'alamazsınız' diyerek karşılık gösterdi. Daha sonra el arabasını zabıtaların elinden alan esnaf, arabada bulunan tüm simitleri satın aldığını söyleyerek, simit satıcısına parasını verdi.

Arnavutköy'de zabıta simit satan gence engel oldu

Arnavutköy'de zabıta simit satan gence engel oldu

Arnavutköy'de zabıta simit satan gence engel oldu

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