Arnavutluk AB üyeliği için ekim ayını bekliyor

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik görüşmeleri 56 yılı geride bıraktı.

İlişkiler kimi zaman düzeldi kimi zaman bozuldu.

İstenen tüm şartlar yerine getirilse de Türkiye'nin AB üyeliği bir türlü gerçekleşmedi.

Bu süreçte genişlemeye devam eden Avrupa Birliği, şimdi de Arnavutluk'u üye yapmaya yakın.

EKİM AYINDA BELLİ OLACAK

Polonya'da düzenlenen Balkanlar Zirvesi'nin ardından Arnavutları sevindiren bir açıklama geldi.

Zirvede 28 üye, en geç Ekim'e kadar Arnavutluk'a "net ve tatmin edici" bir cevap verme konusunda uzlaştı.

İNGİLİZLERİN AYRILIŞI

Öte yandan; İngiltere'de Başbakanlık görevini üstlenmeye en yakın isim olarak gösterilen Boris Johnson da Brexit sürecinin noktalanması için ekim ayını işaret etmişti.

Johnson, ekim ayıda kesin olarak AB'den ayrılacaklarını dile getirmişti.