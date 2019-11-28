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Arnavutluk'ta bilanço ağırlaşıyor

Ülkede meydana gelen iki büyük depremin ardından bazı binalar çöktü. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise 39 kişinin öldüğü belirlendi.

İHA | 28.11.2019 - 10:26..
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'a 30 kilometre uzaklıkta meydana gelen  6.4 ve 6.3 büyüklüğündeki iki depremin üzerinden 48 saat geçti.

Arnavutluk'ta bilanço ağırlaşıyor

BİLANÇO ARTIYOR: 39 ÖLÜ

Depremin ardından bilanço her geçen gün daha da artıyor. Aralıksız süren çalışmalar sonunda ölü sayısı 39'a ulaştı, 600'ün üzerinde yaralı olduğu tespit edildi.

Bölgedeki vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ederken, bir yandan da ekiplerin ihbar üzerine yaptıkları arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Türkiye’den gelen AFAD ve Hak İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekipleri de aramalarda yerel ekiplere destek veriyor.

Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Arnavutluk'ta bilanço ağırlaşıyor

Arnavutluk'ta yaşanan artçı deprem anı ViDEO

ARTÇI DEPREMLER YAŞANIYOR

Büyük iki depremin ardından bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Dün akşamüstü Durres’te, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan deprem sırasında enkaz üstünde arama çalışmaları yapan ekipler, çalışmasına kısa süreliğine ara verdi. Deprem anında ağaçların ve tabelaların sallanması ise kameraya yansıdı.

Arnavutluk'ta deprem bölgesi havadan görüntülendi VİDEO

Arnavutluk'ta bilanço ağırlaşıyor

Arnavutluk'ta bilanço ağırlaşıyor

Arnavutluk'ta bilanço ağırlaşıyor

Arnavutluk'ta bilanço ağırlaşıyor

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