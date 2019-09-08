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Arnavutluk'ta bir Türk'e ait terk edilmiş yat bulundu

Adriyatik Denizi sularında Türk vatandaşına ait olduğundan şüphelenilen terk edilmiş bir yat bulunduğu bildirildi.

AA | 08.09.2019 - 03:06..
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Leş (Lezhe) Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Adriyatik Denizi'nin Şingin (Shengjin) sahiline 12 mil uzaklıkta "Atik Bey" isimli bir yat bulunduğu belirtildi.

Arnavutluk'ta bir Türk'e ait terk edilmiş yat bulundu

YAT, TÜRK VATANDAŞINA AİT

Şingin Gümrük Polisi, emniyet güçleri ve liman başkanlığı iş birliğinde yatın limana nakledildiği kaydedilen açıklamada, "Yat içinde gerçekleştirilen kontrolde herhangi bir kişi ya da yasa dışı eşya bulunmadı. Sadece yatın sahibi olduğundan şüphelenilen 31 yaşındaki Türk vatandaşı S.Y.'nin kişisel evraklarına ulaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Tiran İnterpol'ü iş birliğinde olayın aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Yat ve izlediği rota hakkında ek bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.

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