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Ömerli Barajı’nda su seviyesi son 11 yılın en düşük seviyesinde

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1 Ruhani: Zamlardan haberi yoktu Ruhani" İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak ve kendi yolunda yürümeye devam edecek" dedi.

2 Bingöl'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi Bingöl'de, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

3 Kosova Cumhurbaşkanı canlı yayında depreme yakalandı Arnavutluk'a deprem sonrası ziyaret gerçekleştiren Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, açıklama yaptığı sırada 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4 Evrenosoğlu'nun cenazesinde kendilerinden geçenler oldu "Sahte peygamber" İskender Erol Evrenosoğlu'nun Bursa'daki cenazesine katılanlar, kendilerinden geçerek "Allah Allah" diye titrediler.

5 Kendisini icraya veren avukatların ofislerini kurşunladı İzmit’te, kendisini icraya veren E.A. ve A.A. isimli avukatlara kızıp ofislerini kurşunlayan R.G., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

6 Arnavutluk'ta kurtarma çalışmaları devam ediyor Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen Dıraç'ın Thumane ilçesi havadan görüntülendi.