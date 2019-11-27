Kosova Cumhurbaşkanı canlı yayında depreme yakalandı

Arnavutluk'ta 27 kişinin yaşamını yitirdiği 6,4'lük depremin ardından Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Durs şehrini ziyaret etti.
CANLI YAYINDA YAKALANDI
Thaçi burada, basına açıklama yaptığı sırada 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem sırasında yaşanan panik anları ise Arnavutluk’un televizyon kanalı A2’nin kameralarına yansıdı.
Kosova Cumhurbaşkanı açıklama yaparken depreme yakalandı VİDEO
BALKAN ÜLKELERİNDE HİSSEDİLDİ
Merkezi Arnavutluk’un Durs şehri olan deprem, Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Yunanistan, Sırbistan'da da hissedildi. Deprem büyüklüğünün ise 5,6 olduğu belirtildi.