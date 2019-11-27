taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.778
Euro
6.3568
Altın
1455.33
Borsa
105844.17
Gram Altın
270.152
Bitcoin
43421.05

Kosova Cumhurbaşkanı canlı yayında depreme yakalandı

Arnavutluk'a deprem sonrası ziyaret gerçekleştiren Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, açıklama yaptığı sırada 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA | 27.11.2019 - 19:30..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Arnavutluk'ta 27 kişinin yaşamını yitirdiği 6,4'lük depremin ardından Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Durs şehrini ziyaret etti.

CANLI YAYINDA YAKALANDI

Thaçi burada, basına açıklama yaptığı sırada  5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sırasında yaşanan panik anları ise Arnavutluk’un televizyon kanalı A2’nin kameralarına yansıdı.

Kosova Cumhurbaşkanı açıklama yaparken depreme yakalandı VİDEO

BALKAN ÜLKELERİNDE HİSSEDİLDİ

Merkezi Arnavutluk’un Durs şehri olan deprem, Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Yunanistan, Sırbistan'da da hissedildi. Deprem büyüklüğünün ise 5,6 olduğu belirtildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de ölen sahte peygamber Bursa'ya gömüldü

ABD'de ölen sahte peygamber Bursa'ya gömüldü

703
Ali Babacan'ın diğer partilerden alacağı oy oranı

Ali Babacan'ın diğer partilerden alacağı oy oranı

330
Gül, Şehir Üniversitesi için Erdoğan'ı aradı

Gül, Şehir Üniversitesi için Erdoğan'ı aradı

122
Altaylı'dan Babacan'a lider-organizatör sorusu

Altaylı'dan Babacan'a lider-organizatör sorusu

304
Sosyal medyada dönen Haluk Bilginer esprisi

Sosyal medyada dönen Haluk Bilginer esprisi

57
Aslı Aydıntaşbaş, Ali Babacan'ı gazlıyor

Aslı Aydıntaşbaş, Ali Babacan'ı gazlıyor

163
Erzurumlu Canısı'yı bıçaklayan saldırgan serbest kalabilir

Erzurumlu Canısı'yı bıçaklayan saldırgan serbest kalabilir

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir