Arnavutluk'ta depremzede kadın, Türk subayına sarıldı

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri, Arnavutluk'tan Kosova'ya getirilen 500'ü aşkın depremzedeye yardım elini uzattı.

Türk askeri, Arnavut depremzedelerin kaldığı kampa giderek kışlık kıyafetlerin yanı sıra battaniye yardımında bulundu.

DEPREMZEDE, KADIN SUBAYA SARILIP AĞLADI

Kendilerine yardım malzemesi dağıtan kadın subaya sarılan Şamane Bayrami isimli depremzede, gözyaşlarına hâkim olamadı. Bayrami, deprem sonrası evli olan kızından ve oğlundan hiç haber almadığını, evlerinin yıkılmasından dolayı yeterli kıyafetleri olmadan Kosova'ya geldiklerini söyledi. Türk askerinin bu desteğinden dolayı teşekkür eden Bayrami, "Allah Türk askerinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun." dedi.

TÜRK KADIN SUBAY, DEPREMZEDEYİ KENDİ ELLERİYLE GİYDİRDİ

Kamp alanında bulunan depremzedelere kışlık kıyafetleri dağıtan Mehmetçik, bir kadın depremzedeyi kendi elleriyle giydirdi. Gözyaşlarını tutamayan depremzede, Türk askerlerine teşekkür etti.





























