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Arnavutluk'ta kurtarma çalışmaları devam ediyor

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen Dıraç'ın Thumane ilçesi havadan görüntülendi.

AA | 27.11.2019 - 18:48..
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Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde en fazla hasarı alan bölgelerden biri olan Thumane ilçesi havadan görüntülendi.

Arama kurtarma çalışmalarını depremden en çok etkilenen Dıraç'ın Thumane ilçesinde yoğunlaştıran yetkililer, enkaz altında hala sağ insanların olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak son derece titiz hareket ediyor.

Arnavutluk'ta deprem bölgesi havadan görüntülendi VİDEO

TİKA EKİPLERİ BÖLGEDE

Bölgede güvenlik güçleri arama kurtarma çalışmalarında hazır bulunuyor. Aralarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bağışlanan ambulanslar da olmak üzere sağlık ekipleri bölgeye intikal etti.

Bu bölgede yaşayan vatandaşlar, enkaz altından yakınlarının çıkabileceği ihtimaliyle çalışmaları dikkatle izliyor.

Arnavutluk’ta enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor VİDEO

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada, arama kurtarma çalışmaları kapsamında güvenlik güçleri, enkaz altından bir kişinin cesedini çıkarırken en az 2 kişinin daha olabileceği ihtimali üzerine duruluyor. Depremde şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı 8’i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arnavutluk'ta kurtarma çalışmaları devam ediyor

AFAD ÇADIR KURDU

Yıkılan binaların yakınında AFAD tarafından sağlanan çadırlar kurulurken, burada farklı kurumlar depremzedelere gıda ve battaniye yardımında bulunuyor.

Arnavutluk'ta kurtarma çalışmaları devam ediyor

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