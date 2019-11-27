Balkan ülkesi Arnavutluk, dün sabah yerel saatle 03.54’te başkent Tiran’a 32 kilometre mesafede, liman kenti Durres’in kuzeyindeki depremle sarsıldı.

6.4’lük depremin ardından, 5.3 ve 5.1 olmak üzere birçok artçı sarsıntı yaşandı.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gün boyu sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarında ekipler 20 kişinin cansız bedenini enkazdan çıkartırken, 150’den fazla kişinin de yaralı olduğu açıklandı.

APARTMAN ENKAZINDAN 44 KİŞİ KURTARILDI

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Durres kentindeki yıkılan bir apartmanın enkazından 44 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Yerel medya, Arnavutluk genelinde itfaiye, sağlık ekipleri ve silahlı kuvvetlerin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı