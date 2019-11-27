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Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Arnavutluk'ta yaşanan 6,4 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 01:05..
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Balkan ülkesi Arnavutluk, dün sabah yerel saatle 03.54’te başkent Tiran’a 32 kilometre mesafede, liman kenti Durres’in kuzeyindeki depremle sarsıldı.

6.4’lük depremin ardından, 5.3 ve 5.1 olmak üzere birçok artçı sarsıntı yaşandı.

Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gün boyu sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarında ekipler 20 kişinin cansız bedenini  enkazdan çıkartırken, 150’den fazla kişinin de yaralı olduğu açıklandı.

Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

APARTMAN ENKAZINDAN 44 KİŞİ KURTARILDI

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Durres kentindeki yıkılan bir apartmanın enkazından 44 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Yerel medya, Arnavutluk genelinde itfaiye, sağlık ekipleri ve silahlı kuvvetlerin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Arnavutluk'taki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

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