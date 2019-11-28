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Arnavutluk’taki depremde ölü sayısı 46'ya yükseldi

Arnavutluk’ta yaşanan 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiği bildirildi.

DHA | 28.11.2019 - 21:32..
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Arnavutluk’ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden sonra yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ülkede, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiği bildirildi.

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700 DEN FAZLA YARALI VAR

Merkez üssü başkent Tiran’ın 34 kilometre kuzeybatısı olan depremde ölenlerin yanı sıra, 700’den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Yıkıcı depremin ardından 250'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Arnavutluk’taki depremde ölü sayısı 46'ya yükseldi

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