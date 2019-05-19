Arnold Schwarzenegger Güney Afrika'da saldırıya uğradı

Bir spor müsabakasında hakem olmak üzere Güney Afrika’nın Sandton şehrine giden Arnold Schwarzenegger, burada hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

KAMERALAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Oyuncu maç öncesinde hayranları ile sohbet ederken kalabalığın arasından çıkan bir kişinin uçan tekmesi ile karşı karşıya kaldı.

Schwarzenegger'in sırtından atılan tekme ile oyuncu sarsılsa da yıkılmadı. Bu anlar ise kameralar tarafından anbean görüntülendi.

Arnold Schwarzenegger'e uçan tekmeli saldırı VİDEO



"BU APTALIN YAYINI KESMEDİĞİNE SEVİNDİM"

Oyuncu Güney Afrika'da meydana gelen saldırının arkasından Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Schwarzenegger mesajında iyi olduğunu belirterek, “Hepiniz gibi ben de videoyu izlediğim zaman bana vurmuş olduklarını anladım. Bu aptalın Snapchat’taki yayını kesmediğine sevindim.” dedi.