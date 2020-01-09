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Arnold Schwarzenegger'in yüzüne sahip robot tanıtıldı

Arnold Schwarzenegger'in yüzüne sahip insansı robot, CES 2020'de tanıtıldı.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 12:25..
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Las Vegas'ta devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020'de oldukça ilginç teknolojiler karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Rus merkezli Promobot şirketi, ünlü aktör Arnold Schwarzenegger'in yüzüne sahip insansı robotu Android Robo-C'yi tanıttı.

Birçok soruya mantıklı cevaplar verebilen robot, aynı zamanda yüz kaslarını hareket ettirerek yüzlerce mimik yapabiliyor.

Arnold Schwarzenegger'in yüzüne sahip robot VİDEO

Arnold Schwarzenegger'in yüzüne sahip robot tanıtıldı

İŞ İÇİN KULLANILACAK

Akıllı sistemlere kolaylıkla bağlanabilen robot, müşterilerin ödeme veya rezervasyon yapmalarını kolaylaştırabilmek için müze, havalimanı ve otel gibi yerlerde kullanılacak.

Promobot,  tasarımın yalnızca Arnold Schwarzenegger'in yüzü ile sınırlı kalmadığını, isteyen herkesin yüzünü robota giydirebileceklerini açıkladı.

Gelecek yıl seri üretime geçecek robotun fiyatı ise 25 bin dolar olarak açıklandı.

robot

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Arnold Schwarzenegger'in yüzüne sahip robot tanıtıldı

Arnold Schwarzenegger'in yüzüne sahip robot tanıtıldı

Arnold Schwarzenegger'in yüzüne sahip robot tanıtıldı

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