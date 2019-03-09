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Arsa kavgası kanlı bitti, kardeşler birbirini vurdu

Bursa’da, arsa meselesi yüzünden aralarında tartışma çıkan 2 kardeş, birbirini vurdu. Kardeşlerden biri ağır yaralı.

İHA | 09.03.2019 - 12:49..
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Dobruca’da arazileri bulunan Hasan B. ile kardeşi İsmail B., arsalarının olduğu mevkide buluştu. Burada arsa yüzünden aralarında tartışma çıkan iki kardeş, bir süre sonra boğuşmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen boğuşmada Hasan B. ile İsmail B., birbirine silahla ateş etmeye başladı. Sıkılan kurşunlar Hasan B’nin başına ve ayağına, kardeşi İsmail B’nin de ayaklarına isabet etti. Arsa kavgası kanlı bitti, kardeşler birbirini vurdu

KARDEŞLERDEN BİRİ AĞIR YARALI

Olay esnasında babasının yanında bulunan Halit B., amcası ve babası yaralanınca, olayı polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan iki kardeşten, Hasan B.’nin durumu ciddiyetini koruyor.Arsa kavgası kanlı bitti, kardeşler birbirini vurdu

TARTIŞMA ARSA YÜZÜNDEN ÇIKTI

Polis ekipleri, kavgaya şahit olanların ifadelerini olay yerinde aldı. Şahitler, "Arsa yüzünden tartışılar. Önce aralarında boğuşma oldu, daha sonra birbirlerine ateş ettiler." diye konuştu.
Arsa kavgası kanlı bitti, kardeşler birbirini vurdu

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