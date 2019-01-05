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Artık bakamıyorum diyerek 3 yaşındaki çocuğunu terk etti

Bursa'da bir AVM'nin oyun parkı bölümünde bir çocuğun tek başına ağladığını gören görevliler, küçük Hamza'nın terk edildiğini anlayınca polis ekiplerine haber verdi.

DHA | 05.01.2019 - 09:44..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir AVM'nin oyun parkı bölümünde küçük bir çocuğun ağladığını gören güvenlik görevlileri, çocuğun yanına geldi.

NOTU OKUYUNCA ÇOCUĞUN TERKEDİLDİĞİNİ ANLADILAR

Ailesinin yanında olmadığı fark eden ekipler, montunun ceplerine baktığında bir not ile karşılaştı. Notu açan güvenlik görevlileri büyük bir şaşkınlıkla durumu polis ekiplerine haber verdi.

Artık bakamıyorum diyerek 3 yaşındaki çocuğunu terk etti VİDEO

NOTTA TEK ÇAREM BU YAZIYOR

Polis ekipleri, Hamza'yı bırakan kişinin el yazısıyla yazdığı, Çok zor durumdayım, çocuğa bakacak durumum yok. Tek Çarem buydu, Bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorum, bu konuda çocuğumu da pişman etmek istemiyoruz sözlerinin yer aldığı notu incelemeye aldı.

Hamza, güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin şevkatli yaklaşımıyla olayın farkında bile varmadı.

Artık bakamıyorum diyerek 3 yaşındaki çocuğunu terk etti

KÜÇÜK HAMZA POLİS KORUMASI ALTINA ALINDI

Çocuk Şube Polisi, notun altına isminin Gamze olduğunu yazan anneyi bulmak için çalışma başlatırken, küçük Hamza, polisler eşliğinde emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Artık bakamıyorum diyerek 3 yaşındaki çocuğunu terk etti

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