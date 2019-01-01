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Artvin kış tatili severlerin ziyaretiyle doluyor

Muhteşem doğası ve zengin tarihi ile gözde şehirlerimizden Artvin'de kış turizmi işletmeciler için verimli geçerken tatilciler de sağlanan imkanlardan memnun.

AA | 01.01.2019 - 12:22..
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Doğal güzellikleri, zengin flora ve faunası, Karagölleri, tarihi kilise ve yapılarıyla alternatif turizmin önemli merkezlerinden Artvin, kış turizminde de adından söz ettiriyor.

Artvin kış tatili severlerin ziyaretiyle doluyor

KAYAK MERKEZLERİ ZİYARET AKIMINA UĞRUYOR

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde yer alan  kayak merkezleri  kış aylarında özellikle Artvin ve çevre illerdeki kayak tutkunlarının akınına uğruyor.

 

ARTVİN'DE KAYAK KEYFİ DOĞASEVERLERİ MEMNUN EDİYOR

Kayak merkezi, ladin, köknar ve çam ağaçları arasında, rüzgar almayan pistleri, kaliteli kar yapısıyla her geçen gün kayak, doğaseverlerin cazibe merkezi haline geliyor.

Artvin kış tatili severlerin ziyaretiyle doluyor

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