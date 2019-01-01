Artvin kış tatili severlerin ziyaretiyle doluyor

Doğal güzellikleri, zengin flora ve faunası, Karagölleri, tarihi kilise ve yapılarıyla alternatif turizmin önemli merkezlerinden Artvin, kış turizminde de adından söz ettiriyor.
KAYAK MERKEZLERİ ZİYARET AKIMINA UĞRUYOR
Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde yer alan kayak merkezleri kış aylarında özellikle Artvin ve çevre illerdeki kayak tutkunlarının akınına uğruyor.
ARTVİN'DE KAYAK KEYFİ DOĞASEVERLERİ MEMNUN EDİYOR
Kayak merkezi, ladin, köknar ve çam ağaçları arasında, rüzgar almayan pistleri, kaliteli kar yapısıyla her geçen gün kayak, doğaseverlerin cazibe merkezi haline geliyor.