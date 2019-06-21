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Artvin'de 106 yaşındaki nine kendi maaşını kendi çekiyor

106 yaşındaki Vahide Avcı, emekli maaşını almak için her ay postaneye gidiyor.

İHA | 21.06.2019 - 15:29..
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Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyünde hicri takvime göre 1331 doğumlu, miladi takvime göre 1913 yılında dünyaya gelen 106 yaşındaki Vahide Avcı, prensipleri ve yaşam tarzıyla görenleri şaşkına çeviriyor.

Hayatını tamamını köyde geçiren Vahide Avcı, bu yıl torunlarının ısrarı üzerine şehirde onların yanında yaşamaya başlamış. Prensipleriyle dikkat çeken Vahide Nine, başkasını yaptığı yemeği yemiyor, bakkala ekmek almak için bile kendisi gidiyor.

Artvin'de 106 yaşındaki nine kendi maaşını kendi çekiyor

PARASINI TEK TEK SAYDI

Evde maaş ödeme tekfini kabul etmeyen Vahide Nine, bizzat postaneye kendi gidip işlemler kendi takip ediyor. Her ay olduğu gibi bu ay da maaşını almak için postaneye giden Vahide Avcı’yı, PTT Artvin Baş Müdürü Gönül Kocaman kapıda karşıladı. Gişe işlemlerine sırasında kendisine eşlik eden Kocaman, 106 yaşındaki ninenin elini öperek, kendisine sağlıklı uzun ömürler diledi.

Maaşını almak için gişeye giden Avcı, kimliğini gişe memuruna uzatıp işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Parasını tek tek sayarak imzasını atan 106 yaşındaki Vahide Nine, daha sonra postaneden ayrıldı.

Artvin'de 106 yaşındaki nine kendi maaşını kendi çekiyor

"YAŞAM SIRRINI BEN BİLMEM ALLAH BİLİR"

Köy yaşantısını sevdiğini ifade eden 106 yaşındaki Vahide Avcı, "Uzun yaşamanın sırrı nedir?" sorusuna, ”Ben bilmem Allah bilir. Bir kez bile hastanede yatmışlığım yok." dedi.

NİNEM KENDİ İŞİNİ KENDİ GÖRÜR

En büyük torunu Ersin Genç (50), yaptığı açıklamada, ”Ninem kendi yemeğini kendi yapar. Tuzludur, yağlıdır, şekerlidir diye kimsenin yaptığı yemeği yemez. Kendi işini kendi görür. Maaşını ayın 21’inde hiç aksatmadan kendi gelir, imzasını atar parasını alır. Doğma büyüme Artvin’de yaşamıştır ama Gürcü’dür.” diye konuştu.

Artvin'de 106 yaşındaki nine kendi maaşını kendi çekiyor

KÖYÜ VE DOĞAL YAŞAMI SEVER

Diğer torunu İbrahim Avcı (36) ise yaptığı açıklamada, "Ninemim 4 çocuğu, 15 torunu var. Mahallede dolaşır, ekmeğini kendi alır. Daha önceleri köyde yaşıyordu. Odun ihtiyacını kendi karşılıyordu, Otunu biçiyordu, inek besliyordu. Köyde doğal ortamda yaşamını sürdürüyordu.” ifadelerini kullandı.

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