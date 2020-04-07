taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7666
Euro
7.3665
Altın
1651.67
Borsa
92622.25
Gram Altın
359.206
Bitcoin
49358.18

Artvin'de 82 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

Koronavirüs tanısıyla tedavi gören 82 yaşındaki hasta, alkışlarla hastaneden uğurlandı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Artvin'de 82 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

Artvin'de, koronavirüs tanısıyla tedavi gören 82 yaşındaki hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Artvin Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi gören hastaların sağlığına kavuşarak taburcu edilmeye devam ettiği belirtildi.

"EVDE KALIN" VURGUSU

Hastanede, 26 Mart'tan itibaren koronavirüs tanısıyla tedavi gören 82 yaşındaki Y.K.'nin sağlığına kavuşarak alkışlar arasında taburcu edildiği vurgulanan açıklamada, "Y.K. hastaneden ayrılırken kendisiyle ilgilenen ve fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Biz senin için buradayız, sen bizim için evinde kal Artvin." ifadesine yer verildi.

Artvin'de 82 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu VİDEO

Artvin'de 82 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

İlginizi Çekebilir
Konya'da Vefa ekibi yaşlı adama doğum günü sürprizi yaptı
Korona nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı adamın doğum gününde Vefa ekibi pasta getirdi.
Bahçeli: Felaketten güçlenerek çıkacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Bu belayı savuşturacağız" dedi.
Trabzon'da evli çift koronayı yendi
Şehirde salgının görüldüğü ilk 3 kişi arasında yer alan evli çift, tedavi gördükleri hastaneden sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.
Oğlu koronaya yenilen yaşlı kadın, hastalığı atlattı
Antalya'da hipertansiyon hastası Ayşe Polat, oğlunu kaybettiği koronavirüsü yenmesinin ardından, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başörtülü kadının spor yaptığı görüntüler tepki topladı
Başörtülü kadının spor yaptığı görüntüler tepki topladı
846
Yarbay olduğunu iddia eden kişiden polise hakaret
Yarbay olduğunu iddia eden kişiden polise hakaret
1349
Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor
Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor
350
Korona testinden kaçan kişi ölü bulundu
Korona testinden kaçan kişi ölü bulundu
92
Boateng, Almanya'ya gitti
Boateng, Almanya'ya gitti
83
Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı
Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı
219
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için tarih verdi
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için tarih verdi
122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir