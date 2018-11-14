Artvin'de anestezi teknisyeni, odasında ölü bulundu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Trump'ın karşı çıktığı, bir gün gerçek bir Avrupa ordusu oluşturma vizyonu üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

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Bitlis'te bin 400 yıllık kilise, ot ve saman deposu oldu

Değirmenaltı köyünde bulunan ve Ermenilerden kalma yaklaşık bin 400 yıllık San Anania Kilisesi, ot ve saman deposu olarak kullanılıyor.