taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4782
Euro
6.1937
Altın
1203.215
Borsa
92708.56
Gram Altın
211.98

Artvin'de anestezi teknisyeni, odasında ölü bulundu

Borçka Devlet Hastanesinde anestezi teknisyeni olarak görev yapan Enes Parlak, hastanedeki odasında ölü bulundu.

AA | 14.11.2018 - 05:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

anestezi

Parlak'ın (26), uzun süre odasından çıkmaması üzerine mesai arkadaşları içeri girdi. Parlak'ın yerde hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu acil servis ekiplerine ve hastane yönetimine bildirdi.

Doktorlar kontrollerinde Parlak'ın öldüğünü belirledi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Parlak'ın cesedi, hastane morgunda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Parlak'ın, yarın Gümüşhane'nin Torul ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Enes Parlak'ın ölüm sebebinin otopsinin sonucu belirleneceği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

Uyuşturucu örgütü elebaşı Guzman için yoğun güvenlik

58
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat duru

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya'da barış yoksa hayat duru

9
Çanakkale Destanı'nı arkadaşlarına anlatan ufaklık

Çanakkale Destanı'nı arkadaşlarına anlatan ufaklık

17
Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

0
Anadolu'da bir garip köy oyunu

Anadolu'da bir garip köy oyunu

33
Antalya'da spin ve drift atanlara 115 bin lira ceza

Antalya'da spin ve drift atanlara 115 bin lira ceza

11
Suriye'den dönen ambulansta esrar ele geçirildi

Suriye'den dönen ambulansta esrar ele geçirildi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM