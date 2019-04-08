taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.69565
Euro
6.404
Altın
1297.215
Borsa
97119.79
Gram Altın
237.515

Artvin'de ayı saldırıları köylüleri bezdirdi

Borçka'da, üç günde bir köye gelip arı kovalarındaki balları yemek için etrafa saldıran ayılar, köylüleri bıktırdı.

İHA | 08.04.2019 - 11:26..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde, üç gün arayla iki ayı saldırısı meydana geldi. Ayıyla karşı karşıya gelen köylüyü köpekleri kurtarırken, bir diğer ayı saldırısı ise üç gün sonra bal kovanlarına gerçekleşti. Arıcı, saldırı sonrası beddua etmekle yetindi.

Artvin'de ayı saldırıları köylüleri bezdirdi

FİDAN DİKERKEN AYI SALDIRDI

Artvin’in Borçka ilçesi Başköy köyünde yaşayan Metin Akgül (34), evinin yakınındaki bahçesinde fındık fidanını diktiği sırada ayının saldırısına uğradı. Ayı pençesiyle yanağından yaralanan Akgül’ü, köpekleri kurtardı. Köpeklerden korkan ayı kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı adama çevredekiler yardım etti. Yüzünden yaralanan Akgül, Artvin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan ilçenin Çermik köyünde aç kalan ayılar, köye inerek arı kovanlarını parçaladı. Köyde üçer gün arayla meydana gelen olayda, ayıların saldırısına uğrayan Helim Kaplan adlı vatandaşa ait 12 arı kovanı zarar gördü.

Artvin'de ayı saldırıları köylüleri bezdirdi


BALLARI YİYİP ARILARI TELEF ETTİLER

İki gün önce de köye inen ayılar, ilk etapta 4 kovan ve ikinci gece de 7 kovana zarar verdi. Olayla ilgili açıklama yapan Helim Kaplan, uzun yıllardır arıcılık yaptığını belirterek, "Arılar dünyanın en güzel yaratığı. Merakla başladım bu işe. Kendi imkanlarımla geliştirmeye çalıştım iki ayrı yerde kovanlarım vardı. İki gün önce gece ayılar kovanlarıma saldırdı, 12 kovanım kırıldı. İçerisindeki balları yediler ve arıları telef ettiler." dedi.

Saldırgan ayılara karşı ne yapacaklarını bilmediklerini nasıl mücadele edecekleri konusunda çaresiz olduklarını belirten köylüler, "Ayılar köye inip, hem bize hem de kovanlarımıza saldırıyor ve zarar veriyor ancak biz hiç bir şey yapamıyoruz. Ayıları vurmak yasak. Bizim tarafımızdan alınacak bir önlem yok. Devlet bu soruna çözüm bulmalı ya bizim malımız korunacak ya da biz malımızı kendimiz koruyacağız.” ifadelerini kullandılar.

Artvin'de ayı saldırıları köylüleri bezdirdi

"ALLAH BELANI VERSİN"

Arıcı, ayı saldırısı sonrası görüntüleri cep telefonuna kaydederek ayıya “Allah canınızı alsın. Ne yaptı bu arılar size Allah belanı versin.” diyerek beddua etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

7
Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

895
Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

174
Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

75
Honda Türkiye'den çıkıyor

Honda Türkiye'den çıkıyor

136
ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

81
İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir