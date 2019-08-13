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Artvin'de baraj gölü hayvan atıklarıyla doldu

Muratlı Barajı, kesilen hayvanların atıklarıyla ve çöplerle dolunca bölgede yaşayanlar isyan etti.

İHA | 13.08.2019 - 12:55..
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Artvin’in Borçka ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sakatat ve derilerinin kimliği belirsiz kişilerce bölgede bulunan Muratlı Barajı'na atılması, mahalle sakinleri ve ziyaretçilerin tepkisini çekti.

Artvin'de baraj gölü hayvan atıklarıyla doldu

KÖTÜ KOKUYA NEDEN OLDU

Muratlı Baraj gölü üzerinde çevre köylerinden geldiği tahmin edilen kurban atıkları ve çöpler çevrede kötü kokuya neden oldu.

Bayram ziyaretine gelenler ve gölün manzarasını seyretmek isteyenler ise çöp tabakası ile karşılaşınca gölün kirliliğini cep telefonlarına kaydettiler.

Artvin'de baraj gölü hayvan atıklarıyla doldu VİDEO

Artvin'de baraj gölü hayvan atıklarıyla doldu

'DUYARLI OLALIM' UYARISI

Baraj gölüne atılan hayvan atıkları nedeniyle çirkin manzarayla karşılaşan ziyaretçiler, vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, ilçeye ve doğaya yakışmayan bu davranışı doğru bulmadıklarını söylediler.

Artvin'de baraj gölü hayvan atıklarıyla doldu

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