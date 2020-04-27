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Artvin'de boğa güreşi yaptıranlara para cezası

Koronavirüs nedeniyle kuralları ihlal ederek boğa güreşi yaptıranlara ve izleyenlere 11 bin 18 lira ceza uygulandı.

İHA |
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Artvin'de boğa güreşi yaptıranlara para cezası

Artvin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Artvin Kafkasör Boğa Güreşi Arenasında boğa güreşi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin arenaya gelmesi üzerine 3 boğa sahibinin, boğa güreşi yaptırdığını belirledi.

BOĞA SAHİPLERİNE VE İZLEYİCİLERE PARA CEZASI

Ekipler tarafından 3 boğa sahibine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 9 bin 450 lira, izleyici olarak bulunan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 şahsa bin 568 lira idari para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirlerine uymayarak güreş yaptıran boğa sahipleri ve izleyicilere toplamda 11 bin 18 lira ceza kesilirken, jandarma ekiplerince toplum sağlığını korumak için yapılan kontrollere devam edileceği belirtildi.

Artvin'de boğa güreşi yaptıranlara para cezası

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