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Artvin'deki Atatürk heykeline müze kararı

Heykelin alt bölümünde yer alan salon, Atatürk eserlerinin yer aldığı müze olacak.

İHA | 12.12.2019 - 10:17..
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Artvin’de, Sıtkı Kahvecioğlu Vakfınca yaptırılan 22 metre yüksekliğinde ve 40 ton çelik, 10 ton bakır kullanılarak yapılan 50 ton ağırlığındaki Atatürk heykelinin alt bölümünde bulunan salon Atatürk’ün eserlerinin yer aldığı müze olacak.

ARTVİN BELEDİYESİ'NE DEVREDİLMİŞTİ

19 Mayıs 2012’de törenle açılışı yapılan, sonrasında ise yaşanan yasal sıkıntılar nedeniyle 5 yıldır kullanılmayan Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli daha sonra Artvin Belediyesi’ne devredildi.

Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli müze oluyor -1

KARAR MECLİS'TEN GEÇECEK

Heykelin alt bölümünde bulanan salon bir dönem restoran olarak kullanılsa da şuanda sadece ziyaretçilere ücretsiz çay ve su ihtiyacı sağlıyor. Artvin Belediyesi bu salonu, Atatürk’ün eserlerini yer aldığı müze yapmaya karar verdi. Kasım ayında meclis üyelerinin oylarıyla karar meclisten geçti.

Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli müze oluyor -2

Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli müze oluyor -3

Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli müze oluyor -4

Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli müze oluyor -5

Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli müze oluyor -6

Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli müze oluyor -7

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