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Artvin’de çekirge istilası

Artvin’in Ardanuç’un ilçesi Amaçlı ve Omargil köyleri çekirge istilası altında.

İHA | 19.06.2019 - 14:45..
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İlçe Merkezine bağlı Anaçlı, Omargil köyünde çekirge sürülerinin istilasına uğrayan tarlalarda ürünler zarar gördü. Ekili arazilerinin zarara uğradığını gören vatandaşlar, çareyi çekirge nöbet tutmakta buldu.

Artvin’de çekirge istilası

BİR AY İÇERİSİNDE ÇIKTI

Çekirge ıstılası nedeniyle ekili alanı zarar gördüğünü ifade eden köy sakinleri, “Çekirge sürüleri ürünlere zarar veriyor. Bu çekirgeler bir ay içerisinde çıktı. Mısır, domates, patates, fasulyelere zarar veriyor. Tarım yetkilileri ilaçlama yaptı ancak fazla etkili olmadı. Buna önlem alacak bizim durumumuz yok.” dediler.

Artvin'de çekirge istilası VİDEO

ZARARLARININ GİDERİLMESİNİ İSTEDİLER

Yürümekte dahi zorlandıkları ifade eden vatandaşlar, çekirgelerden kurtulmak için arazilerini ilaçlama ve zararların giderilmesini istediklerini söylediler.

Artvin’de çekirge istilası

Artvin’de çekirge istilası

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