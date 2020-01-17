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Artvin'de gümrükte 150 kiloluk kaçak bal ele geçirildi

Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, otomobilin akaryakıt deposu içerisine gizlenmiş 150 kilo kaçak bal bulunurken, Gürcistan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

DHA | 17.01.2020 - 23:51..
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Sarp Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan’dan ülkemize giriş yapan bir otomobili durdurdu. Otomobilin şoförünün şüpheli hareketleri üzerine araç X-Ray cihazına sevk edildi.

ARAÇTA SIRA DIŞI YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ

Araçta yapılan incelemelerde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine araç hangara çekilerek detaylı aramaya alındı.

Artvin'de gümrükte 150 kiloluk kaçak bal ele geçirildi

AKARYAKIT DEPOSUNDAN BAL ÇIKTI

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, aracın akaryakıt deposunda ve radyatörün alt kısmındaki gizli bölmelere saklanmış kaçak ballar ele geçirildi.

150 KİLO KESTANE BALINA EL KONULDU

Operasyonda otomobilin gizli bölmelerinde ülkemize sokulmaya çalışılan 150 kilo kaçak kestane balına el konuldu. Balın piyasa değerinin 20 bin lira olduğu belirlenirken Gürcistan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

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