taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.45795
Euro
6.109
Altın
1286.32
Borsa
102282.68
Gram Altın
225.612

Artvin'de heyelan, yolu kapattı

Şavşat ilçesinde, 30 köye ulaşımın sağlandığı grup yolu, heyelan nedeniyle kapandı.

İHA | 08.03.2019 - 03:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Heyelan, Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, 30 köyün ulaşımının sağlandığı grup yolunu kapattı. Şavşat Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yol, 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Artvin'de heyelan, yolu kapattı

8 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, heyelan sonucu yolun ulaşıma kapandığını belirterek, "Alan heyelanlı bir bölge. Daha öncede bu alanda heyelan olmuş ve 7-8 evimiz kullanılmaz hale gelmişti. Yine aynı bölgeye yakın bir yer olduğu için vatandaşlar büyük bir hassasiyet gösterdi. Bu yol için daha köklü tedbirler alacağız" dedi.

 

Artvin'de heyelan, yolu kapattı

Artvin'de heyelan, yolu kapattı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

6
Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

0
PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

0
Suriyeliler evlerine dönüyor

Suriyeliler evlerine dönüyor

0
Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

0
Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

0
Messi yeniden milli takımda

Messi yeniden milli takımda

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir