Artvin'de, havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı.
Son bir hafta içinde şehir merkezinde bir çok noktada görünen ayı görüntüsüne bir yenisi daha eklendi.
OKUL BAHÇESİNDE GEZİNDİ
Sosyal Bilimler Lisesi bahçesine giren ayı bir süre bahçede dolaştı. Sonrasında ise köpeklerin kovalamasıyla hızla uzaklaştı.
Görüntülerin ardından Artvin Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı.
Artvin'de okul bahçesine ayı indi