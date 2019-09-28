Artvin'de sel ve heyelan

Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

BAZI YERLERİ SU BASTI

Borçka ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İlçede bazı köy ve mahalle yollarıda heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Hopa'da Sundura deresinin taşması sonucu Hopa-Borçka karayolu ulaşıma kapandı.

Artvin Borçka'da sel VİDEO



AFAD SEVK EDİLDİ

Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı. Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Borçka Belediye Başkanı Orhan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Orhan, "Gece saat 2'den başlayan yağmur heyelana neden oldu. Herhangi bir hasar yok. Taş düşmeleri ve toprak kaymaları var. Heyelanın evin içine dalması söz konusu, can kaybı yok, mal kaybı var. Mahsur kalan da yok. Bütün ekipler çalışıyor. Borçka yolu da trafiğe açıldı. Bölgede zarar gören vatandaşlara yardım ediliyor." dedi.

DETAYLAR GELİYOR...