Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan Sarıgöl köyünde tulum çalmaya başlayınca, etraftaki vatandaşlar tulum sesine dayanmayıp horona durdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle temastan çekinen arkadaşlar, sosyal mesafeyi korumayı ihmal etmeden horon tepti.
EL ELE TUTUŞMAK YERİNE ÇUBUK KULLANDILAR
Ellerine aldıkları 1.5 metre uzunluğundaki çubuklarla tutarak horon oynayan vatandaşlar, kendileri besteledikleri korona türküsünü söyleyerek doyasıya eğlendi.
Artvin'de sosyal mesafeyi koruyarak horon teptiler ViDEO