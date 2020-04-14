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Artvin'de sosyal mesafeyi koruyarak horon teptiler

Korona dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen köylüler, ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadı.

İHA |
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Artvin'de sosyal mesafeyi koruyarak horon teptiler

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan Sarıgöl köyünde tulum çalmaya başlayınca, etraftaki vatandaşlar tulum sesine dayanmayıp horona durdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle temastan çekinen arkadaşlar, sosyal mesafeyi korumayı ihmal etmeden horon tepti.

EL ELE TUTUŞMAK YERİNE ÇUBUK KULLANDILAR

Ellerine aldıkları 1.5 metre uzunluğundaki çubuklarla tutarak horon oynayan vatandaşlar, kendileri besteledikleri korona türküsünü söyleyerek doyasıya eğlendi.

Artvin'de sosyal mesafeyi koruyarak horon teptiler ViDEO

Artvin'de sosyal mesafeyi koruyarak horon teptiler

Artvin'de sosyal mesafeyi koruyarak horon teptiler

Artvin'de sosyal mesafeyi koruyarak horon teptiler

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