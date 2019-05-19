Artvin’de uçuruma yuvarlanan 1 kişi öldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere komandolar ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maslak’ta bulunan iş kuleleri Türk bayraklarıyla süswlendi.

Fenerbahçe, İran'ın Esteghlal FC takımında top koşturan Allahyar'la her konuda anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun haziran ayında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

1940’lı yıllardan 1970’li yıllara kadar olan araçlar, 19 Mayıs'a özel konvoy oluşturarak sokaklarda turladı.

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Suudi Arabistan'dan olağanüstü toplantı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği liderlerini 30 Mayıs'ta zirveye davet etti.