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Artvinli köy muhtarı selin gelişini telefonuyla kaydetti

Artvin'de meydana gelen sel, vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

İHA | 24.06.2019 - 08:47..
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde 22 Haziran Cumartesi günü Sebzeciler köyünde şiddetli yağışlarla birlikte meydana gelen dere taşkını, Köy muhtarı Yaşar Çoruh tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KÖYDE TAHRİBAT MEYDANA GELDİ

Görüntülerde; köyün içinden gecen dere, yağışların etkisiyle taşarak köy sakinlerinin panik yaşamasına neden oluyor. Selin ardından köyde can kaybı yaşanmazken, büyük çaplı tahribat meydana geldi.

Artvinli köy muhtarı selin gelişini telefonuyla kaydetti ViDEO

Artvinli köy muhtarı selin gelişini telefonuyla kaydetti

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Köyün içme suyu ve alt yapısı tamamen hasar görürken, 1 ev de selin etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Köy Muhtarı Yaşar Çoruh, zor durumda olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

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