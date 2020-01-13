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Artvinliler kar çilesini eğlenceye dönüştürdü

Borçka ilçesinde, kar çilesine rağmen vatandaş eğlenmeye çalışırken, yardımlarına yol açma çalışması yapan ekipler yetişti.

İHA | 13.01.2020 - 13:09..
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Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel (Camili) bölgesinde, etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar yaşanırken, bölgede yaşayan ve bir süredir erzaksız kalan vatandaşlara iş makineleri sayesinde erzak ulaştırıldı.

KAR ÇİLESİ EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye iş makineleri ve kar temizleme çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi. Kara saplanan araçlar kurtarılırken, yöre insanı tüm kar çilesine rağmen neşesinden hiçbir şey kaybetmedi.

Artvinliler kar çilesini eğlenceye dönüştürdü

LEĞENLERLE KAYARAK EĞLENDİLER

Akordiyon eşliğinde eğlenen yöre sakinleri Macahel Tüneli projesinin hayata geçirilmesini istediklerini belirtti. Bazı yöre sakinleri ise araçlarının arkasına bağladıkları leğenlerle kayarak karlı yolların çilesini eğlenceye dönüştürdü.

Artvinliler kar çilesini eğlenceye dönüştürdü

Artvinliler kar çilesini eğlenceye dönüştürdü

Artvinliler kar çilesini eğlenceye dönüştürdü

Artvinliler kar çilesini eğlenceye dönüştürdü

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