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Arzu Sabancı yeni gelin adayını onayladı

Arzu Sabancı, Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı ilişkisine engel olmak yerine destek oldu.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 10:47..
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Arzu Sabancı yeni gelin adayını onayladı

Büyük oğlu Hacı’nın eski aşkı Özge Ulusoy’a onay vermeyen Arzu Sabancı, yeni gelin adayını sevdi. Nazlı Kayı’nın doğum gününü kutlayan anne Sabancı, evliliğe adeta yeşil ışık yaktı.

ARZU NAZLI'YI SEVDİ

Sabancı, Londra’da bulunan oğlu ve Kayı’nın fotoğrafını hesabından paylaştı. Kendi tasarımı olan kıyafetleri giyinen ikiliye tam not veren sosyetik ismin bu paylaşımı, ‘Nazlı aileye girdi’ şeklinde yorumlandı.

Nazlı Kayı da müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın paylaşımına yorum bıraktı. Kayı, paylaşımın altına  "Teşekkür ederim" yazıp gülücük bıraktı.

Arzu Sabancı yeni gelin adayını onayladı

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