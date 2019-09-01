Arzu Sabancı'nın 30 Ağustos paylaşımı büyük beğeni topladı

Arzu Sabancı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için Ankara'daydı.

Atatürk'ün kabrini ziyaret eden Sabancı, kimsenin dikkatini çekmeyen bir ayrıntıyı fark etti.

Anıtkabir'in üzerinde kalp şeklinde oluşan bulutu gören Arzu Sabancı, fotoğrafı "Benim gördüğümü, siz de gördünüz mü?" diyerek paylaştı.

Sabancı'nın paylaşımı, saatler içerisinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Arzu Sabancı, daha önce günbatımı fotoğrafına Atatürk'ü yerleştirerek, "Güneş ışınlarını görünce, birden gözümde bu siluet belirdi.. Bence çook yakıştı" ifadelerini kullanmıştı.