taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2796
Euro
6.0362
Altın
1256.44
Borsa
92238.33
Gram Altın
213.013

Arzuhalci nedir (kimdir)

Eskiden mahkeme önlerinde belli ücret karşılığında davacı olan kişilere dilekçe yazan kimselere denir. Günümüzde Arzuhalcilik yok olmaya mahkum meslekler arasındadır.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Arzuhalci, arz-u hâl yapan kişi manasına gelir. Arz-u hal ise durumu belirtmek manasına gelir.

Yani hali, durumu, vaziyeti söyleyen, bildiren kişi manasına gelir. Fakat kelime anlamının ötesinde arzuhal dilekçe demektir. yani Arzuhalcinin tam Türkçe karşılığı dilekçecidir.

DİLEKÇE VE MEKTUP YAZAR

Arzuhalci, eskiden belediye veya adliye gibi devlet dairelerinin yakınında, köşebaşlarında, halkın mektup, dilekçe yazmak gibi işlerini yapan kişiydi.

Arzuhalcilik karlı ve geçerli bir meslekti. Osmanlılarda arzuhalcilik bir teşkilata bağlı olarak, resmi müsaade ile yapılırdı.

Arzuhalci nedir (kimdir)

OSMANLI'DA ARZUHALCİLİK

Arzuhalci olmak isteyen bir kimse, Arzuhacibaşı, Divan-ı Hümayun çavuşları, ocağın zabitlerinden çavuşlar emini ve katibinden müteşekkil bir kurul önünde imtihan verir, kazandığı takdirde arzuhalciliğe kabul edilirdi. İmtihanda, kanun bilgisi ve yasak edilen şeyleri bilmek gibi vasıflar aranırdı.

Arzuhalci nedir (kimdir)

GÜVENİLİR KİMSELER YAPARDI

Arzuhalcinin yegane sermayesi, küçük bir masa ile birkaç divit veya kamış kalem, bir mikdar kağıt, zarf ve kurutma tozundan ibaretti. Genellikle bunlar namuslu, güngörmüş hukuki meseleleri iyi bilen, ihtiyar halkın sempatisini kazanmış kişilerdi.

SAYILARI TÜKENİYOR

Halkın her çeşit ihtiyacına cevap veren arzuhalcilerde, bazen acelesi olanlar için hazır yazılmış mektuplar bulunurdu.

Bugün eski divitler yerine daktilolar kullanan arzuhalcilere; vergi daireleri, hükümet konakları ve adliye yakınlarında az da olsa rastlamak mümkündür.

Arzuhalci nedir (kimdir)

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mızrap nedir

Mızrap nedir

1
Bedelli askerlik nedir

Bedelli askerlik nedir

16
İslam İşbirliği Teşkilatı Nedir

İslam İşbirliği Teşkilatı Nedir

3
Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

0
Neo Nazi nedir

Neo Nazi nedir

2
Türkiye'de yapılan ilk Atatürk heykeli

Türkiye'de yapılan ilk Atatürk heykeli

24
Tremor nedir

Tremor nedir

0
[+] Görüş bildir