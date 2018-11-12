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Asansör boşluğuna düşen işadamı hayatını kaybetti

Ankara'da kendisine ait 4 katlı iş yerinin çatısında tadilat yaptığı sırada asansör boşluğuna düşen bir kişi, feci şekilde can verdi.

İHA | 12.11.2018 - 22:46..
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Yenimahalle ilçesindeki imat Gıda Toptancılar Sitesi’nde toptancılık işi yapan Mahmut Zararsız (55), kendisine ait olan boş dükkanını kiralamak üzere bir kişiyle anlaştı. Zararsız, boş dükkanını teslim etmeden önce çatıdaki sorunları kendi imkanlarıyla gidermek için 4 katlı iş yerinin çatısına çıktı. Burada tadilata başlayan Zararsız, iddiaya göre 4 katlı binanın çatısından asansör boşluğuna düştü.

Asansör boşluğuna düşen işadamı hayatını kaybetti

GÜRÜLTÜYE KOŞAN ESNAF ŞOK OLDU

Gürültü sesini duyan çevre esnafı hemen dükkana koştu. Kilitli kapıyı kırarak içeri giren vatandaşlar, Mahmut Zararsız’ı kanlar içinde asansör boşluğunda buldu. Şok geçiren vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Mahmut Zararsız’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis ekipleri de etraftaki vatandaşı olay yerinden uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı.

Asansör boşluğuna düşen işadamı hayatını kaybetti

AİLE YAKINLARI MAHVOLDU

Öte yandan, olayın haberini alan Zararsız’ın yakınları da olay yerine akın etti. Aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, olay yerine intikal eden Olay Yeri İnceleme birimine bağlı ekipler de çatıya çıkarak incelemelerde bulundu.

Zararsız’ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

Asansör boşluğuna düşen işadamı hayatını kaybetti

Asansör boşluğuna düşen işadamı hayatını kaybetti

Asansör boşluğuna düşen işadamı hayatını kaybetti

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