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Asansör boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir'de yaklaşık 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen Nurdoğan Ünlüoğlu, yaşamını yitirdi.

DHA | 17.03.2019 - 03:41..
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Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki 3 katlı bir iş merkezindeyaşanan olayda, yalnız yaşayan Nurdoğan Ünlüoğlu(82), henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünlüoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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