taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Asansör boşluğuna düşerek can verdi

Malatya'da işhanındaki asansör boşluğuna düşen şahıs, hayatını kaybetti.

İHA | 22.12.2019 - 01:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’ndeki Akpınar Meydanı’nda bulunan bir iş hanında kıraathane işleten Abdullah Bulut (56) 4’üncü kattan asansör boşluğuna düştü.

Asansör boşluğuna düşerek can verdi

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Çevredeki esnafların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 10 dakikalık bir çalışması sonunca bulunduğu yerden çıkarılan Abdullah Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında şahsın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Asansör boşluğuna düşerek can verdi

Asansör boşluğuna düşerek can verdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

14
Asansör boşluğuna düşerek can verdi

Asansör boşluğuna düşerek can verdi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir