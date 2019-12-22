Asansör boşluğuna düşerek can verdi

Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’ndeki Akpınar Meydanı’nda bulunan bir iş hanında kıraathane işleten Abdullah Bulut (56) 4’üncü kattan asansör boşluğuna düştü.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Çevredeki esnafların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 10 dakikalık bir çalışması sonunca bulunduğu yerden çıkarılan Abdullah Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında şahsın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.