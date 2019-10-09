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Asansör boşluğuna itilen üniversite öğrencisi ifade verdi

Konya'da, araştırma görevlisi sevgilisinin itmesiyle asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kız, tutuklanan şahıstan şikayetçi olmadı.

DHA | 09.10.2019 - 10:10..
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Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Tuğçe Ülkü Gürbüz, 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan 31 yaşındaki erkek arkadaşı Mustafa Kafes'in itmesi sonucu asansör boşluğuna düştü.

İKİ KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ

Beyninde kanama ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, 2 kez ameliyat edildi.

Araştırma görevlisi arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü İZLE

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Asansör boşluğuna itilen üniversite öğrencisi ifade verdi

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hastanede tedavisi devam eden Tuğçe Ülkü Gürbüz de sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine polise ifade verdi. Gürbüz, hastane odasında alınan ifadesinde, Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını anlatarak ''Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim.'' dedi.

Asansör boşluğuna itilen üniversite öğrencisi ifade verdi

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