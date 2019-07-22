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Asansör boşluğuna sıkışan adam hayatını kaybetti

Sultangazi'de bir kişi asansöre bineceği sırada, asansör aniden hareket etti. Asansörün aşağı doğru boşalması sonucu sıkışan 67 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.

DHA | 22.07.2019 - 11:10..
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İstanbul Sultangazi'de bulunan bir iş merkezinin 4'ncü katındaki tekstil firmasında çalıştığı öğrenilen 67 yaşındaki Ayhan Yaşar, aşağıya inmek için yük asansörüne binmek istedi.

ÇIĞLIKLARINI DUYAN ARKADAŞLARI İTFAİYEYE HABER VERDİ

Yaşar'ın bineceği sırada asansör, aniden hareket etti. Asansörün aşağı doğru boşalmasından dolayı Ayhan Yaşar, asansörde sıkıştı. Asansör, üçüncü kat ile ikinci kat arasında durdu. Yaşlı adamın çığlıklarını duyan mesai arkadaşları, hemen itfaiyeyi aradı.

Asansör boşluğuna sıkışan adam hayatını kaybetti

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Yaşar'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaşar'ı sıkıştığı yerde kanlar içerisinde gören ekipler, sağlık ekiplerine haber verdi. İçeride çalışmalar devam ederken, iş merkezinin önünde bekleyen Ayhan Yaşar'ın mesai arkadaşları, gözyaşlarına engel olmadı.

Asansör boşluğuna sıkışan adam hayatını kaybetti

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu Ayhan Yaşar, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yaşar'ı ambulansla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşar'ın, yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Asansör boşluğuna sıkışan adam hayatını kaybetti

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Asansör boşluğuna sıkışan adam hayatını kaybetti

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