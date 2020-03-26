Koronavirüsten kendini korumak için başkalarının hayatını hiçe sayan bir şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.
Esenyurt'ta bulunan bir binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde tuvalet kağıdı bulunan kişi, koronovirüs korkusuyla, eli yerine ayaklarıyla asansörün düğmesine basarak bulunduğu kata çıkmaya çalışıyor.
Asansör düğmesine ayağıyla basan vandal VİDEO
GÖRÜNTÜLERİ BİNA SAKİNLERİ PAYLAŞTI
Bina sakinleri, kirli ayakkabısıyla asansör düğmesine basan kişinin kendilerine virüs bulaştırabileceğini belirterek görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılarak çok sayıda kişinin tepkisini çekti.