taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3993
Euro
7.0699
Altın
1625.16
Borsa
91527.59
Gram Altın
333.329
Bitcoin
42660.37

Asansör düğmesine ayağıyla basan vandal

Esenyurt'ta bir kişinin, koronovirüs korkusuyla elleri yerine asansör düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, bina sakinleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

DHA | 26.03.2020 - 22:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüsten kendini korumak için başkalarının hayatını hiçe sayan bir şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Esenyurt'ta bulunan bir binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde tuvalet kağıdı bulunan kişi, koronovirüs korkusuyla, eli yerine ayaklarıyla asansörün düğmesine basarak bulunduğu kata çıkmaya çalışıyor.

Asansör düğmesine ayağıyla basan vandal VİDEO

GÖRÜNTÜLERİ BİNA SAKİNLERİ PAYLAŞTI

Bina sakinleri, kirli ayakkabısıyla asansör düğmesine basan kişinin kendilerine virüs bulaştırabileceğini belirterek görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılarak çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

Sosyal medyada tepki çeken asansör görüntüleri -1

Sosyal medyada tepki çeken asansör görüntüleri -2

Sosyal medyada tepki çeken asansör görüntüleri -3

İlginizi Çekebilir
Yasaklardan sonra balıkçılar alternatif yerler buldu
Üsküdar ve Galata Köprüsü'nde olta balıkçılığı geçici olarak yasaklanınca çok sayıda vatandaş, oltasını alarak Karaköy sahiline gitti.
Konya'da kaza yerine giden sağlık görevlileri darbedildi
Konya’da 112 Acil Servis'te görevli 3 kişi, kaza yerinde yaralı 2 kişiye müdahale etmek isterken, yaralı ve yaralı yakınları tarafından saldırıya uğradı.
Tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Ankara'da, Osman Dikmen isimli şahıs, tartıştığı oğlunu döverek öldürdü. Dikmen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Amanoslar’da PKK’ya ait sığınak bulundu
Amanoslar Dağları bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütüne ait, içerisinde yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunan 1 sığınak ortaya çıkarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan 4 suça af yok
Erdoğan'dan 4 suça af yok
537
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
1423
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
567
İstanbul Havalimanı'ndaki Cezayirliler Karabük'e yollandı
İstanbul Havalimanı'ndaki Cezayirliler Karabük'e yollandı
426
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
310
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
1390
Beren Saat'ten 'evde kal' pozu
Beren Saat'ten 'evde kal' pozu
134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir