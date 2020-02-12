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Asansörde idrarını yapan sucu konuştu

İzmir'de, asansörde boş damacanaya idrarını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sucu verdiği ifadesinde, "İdrarımı damacanaya değil, asansörün zeminine yaptım." dedi.

DHA | 12.02.2020 - 11:37..
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İzmir'in Buca ilçesinde, bir apartmana damacana su siparişi getiren Emre A. isimli şahıs, elinde bulunan boş damacanaya idrarını yapıp ardından da yere dökmüştü.

SORUŞTURMA AÇILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüler üzerine, Emre A. hakkında, 'Hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Emre A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de sucu damacanaya idrarını yaptı

Asansörde idrarını yapan sucu konuştu

İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST KALDI

Emre A., ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Mahkemesi'nin de kararıyla görüntülere erişim engeli kondu.

Asansörde idrarını yapan sucu konuştu

"DAMACANAYA DEĞİL, ASANSÖRE YAPTIM"

Emre A. verdiği ifadede ise "Bütün gün çok çalışmıştım, dinlenmeye ve mola vermeye fırsatım olmamıştı. İdrarımı damacanaya yapmadım, asansörün zeminine yaptım. Belki bir nebze de olsa kokuyu önler diye damacananın içinde kalan suyu zemine döktüm" dedi.

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