taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8738
Euro
6.6358
Altın
1339.96
Borsa
90501.48
Gram Altın
252.577

Asansörde köpeğine şiddet uygulayan ABD'li

ABD’de bir adamın asansörde kucağına aldığı köpeğini darbetmesi, tepkilere yol açtı.

DHA | 13.06.2019 - 17:26..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Asansör kameralarına kaydedilen görüntülerde, 33 yaşındaki ABD’li Brandon Tynes’in köpeğini kucağına alarak art arda tokat attığı ve ardından yere bırakarak tekmeler savurduğu görülüyor.

Görüntülerde Tynes'in asansörden çıkarken köpeği kucağına aldığı ve asansör kapısının karşısında bulunan duvara attığı görülüyor.

Asansörde köpeğine şiddet uygulayan ABD'li VİDEO

KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

Yerel medya, görüntüleri izleyen bina sakinlerinin durumu Nashville Hayvan Koruma Merkezi’ne ihbar ettiklerini duyurdu.

Köpeğin, Nashville Hayvan Koruma Merkezi tarafından koruma altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtilirken; Tynes’ın ‘ağırlaştırılmış hayvan zulmü’ ile suçlandığı duyuruldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

127
Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'a cevap verdi

Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'a cevap verdi

419
Trump, Polonya'ya F-35 sattı

Trump, Polonya'ya F-35 sattı

128
Davutoğlu, Yenikapı'daki teravih namazını yanlış buldu

Davutoğlu, Yenikapı'daki teravih namazını yanlış buldu

527
Bakan Soylu ile Karamollaoğlu arasında pasaport polemiği

Bakan Soylu ile Karamollaoğlu arasında pasaport polemiği

439
Drift yapan sürücü valiye yakalandı

Drift yapan sürücü valiye yakalandı

202
Yeni nafaka tasarısına itiraz eden 100 kadın

Yeni nafaka tasarısına itiraz eden 100 kadın

744
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir