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Asansöre bırakılan paketten patlayıcı malzemesi çıktı

Diyarbakır'da bir apartmanda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek emniyete götürüldü.

DHA | 29.08.2019 - 18:49..
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi 20'nci Sokak'ta bulunan Özer Apartmanı'nda meydana geldi.

Asansöre bırakılan paketi gören bina sakinleri, polise haber verdi. Sokak giriş- çıkışlara kapatıldıktan sonra çevredeki iş yerleri boşaltıldı. Bomba imha uzmanları, Köpek Eğitim Merkezi'nden getirilen dedektör köpeklerle paket incelendi.

Asansöre bırakılan paketten patlayıcı malzemesi çıktı

MALZEMELER EMNİYETTE İNCELENECEK

Paketin içinden patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler çıktı. Malzemeler, delil torbasına konulduktan sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, MOBESE kameraları ve iş yeri kameralarını incelemeye alarak, paketi bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Asansöre bırakılan paketten patlayıcı malzemesi çıktı

Asansöre bırakılan paketten patlayıcı malzemesi çıktı

Asansöre bırakılan paketten patlayıcı malzemesi çıktı

Asansöre bırakılan paketten patlayıcı malzemesi çıktı

Asansöre bırakılan paketten patlayıcı malzemesi çıktı

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