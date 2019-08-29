Acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı

Orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

1 Kayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulundu Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmalarında, tek parça halinde bulunan fosil 7,5 milyon yıllık ve 'Choerolophodon' cinsine ait.

2 Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonları Diyarbakır'da şehit olan polis ve Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerin ailesini arayan CHP lideri, başsağlığı ve sabır diledi.

3 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor.

4 Asansöre bırakılan paketten patlayıcı malzemesi çıktı Diyarbakır'da bir apartmanda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek emniyete götürüldü.

5 Mimarlar Odası, Mansur Yavaş'ı hedef aldı ODTÜ'ye yapılan tünele 'ağaç katliamı' gerekçesiyle karşı çıkan Mimarlar Odası ile Mansur Yavaş karşı karşıya geldi.

6 Dünyanın en uzun tahta treni Polonya'da Polonya'nın Krakow kenti yakınlarında yer alan Zator beldesindeki Energylandia, ülkenin en büyük lunaparkı olma özelliği sahip.