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Asansörün telefonunu tamir ederken arkadaşını öldürdü

Adana'da bir apartmanda yaşanan olayda birlikte asansör tamir eden iki kişiden biri kabin ile duvar arasına sıkıştı.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 13:51..
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Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Adana'nın Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’ndeki Candan Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, mühendis, kontrolünü yaptığı asansöre ‘telefonda sıkıntı var’ dedikten sonra mavi etiket yapıştırarak apartmandan ayrıldı.

Usta Ahmetcan N., çırağı Emre Adıyaman’ı kabini 1’inci katta bulunan asansörün içine telefonu kontrol etmesi için gönderdi.

Asansörün telefonunu tamir ederken arkadaşını öldürdü VİDEO

"AYAĞIM AĞRIYOR"

Apartman sakini S.K., Ahmetcan N.’nin yanına gelerek “Ayağım ağrıyor. 13’üncü katta oturuyorum. Eve çıkmam gerek” dedi. Kadını evine asansörle çıkarmak isteyen Ahmetcan N., çırağı Emre Adıyaman’a “Ben asansörü normale alayım. İşimizi daha sonra yapalım” diyerek asansörü 2’nci kata çağırdı.

Asansörün telefonunu tamir ederken arkadaşını öldürdü

"KABİN İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI"

O sırada asansörden çıkmaya çalışan Adıyaman’ın vücudu kabin ile duvar arasında sıkıştı. Çığlık seslerine koşan Ahmetcan N., asansörün durduğu noktaya gelince çırağının sıkıştığını gördü. Apartman sakinleri Can-Kur ekiplerine haber verirken, Ahmetcan N. makine dairesine koşarak asansörü aşağıya indirmeye çalıştı. İtfaiye erlerinin kurtardığı Emre Adıyaman hastanede yaşamını yitirdi.

Asansörün telefonunu tamir ederken arkadaşını öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili başlattığı tahkikat kapsamında tuşa basıp asansörü hareket ettirerek Adıyaman’ın ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla Ahmetcan N.’yi gözaltına aldı.

KAZARA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Zanlı, bir kadının apartmana gelerek 13. kata çıkmak istediğini, ayağının sakat olduğunu söyleyince Emre Adıyaman'ı uyararak asansörü çağırdığını, daha sonra çığlık sesi geldiğini, Adıyaman'ı sıkışmış halde bulduklarını, olayın kazara olduğunu söylediği öğrenildi.

Asansörün telefonunu tamir ederken arkadaşını öldürdü

Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmetcan N., kendisini görüntüleyen gazetecilere ise, “Kimse böyle bir şey olmasını istemezdi. Ben arkadaşıma çok üzüldüm keşke olmasaydı. Birlikte çalıştığım arkadaşımdı” dedi.

Ahmetcan N., “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan ve tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İşçinin cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

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