Asarak öldürülen kedi için özel ekip kuruldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki sitenin bahçesindeki kedilerinden biri dün çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldü.

Site sakini olan ve kedileri besleyen Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, Tuğba Yurttaş'ın annesi Nuray Yurttaş tarafından alınarak gömüldü.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kediyi öldüren kişi ya da kişileri bulmak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.