Asayiş bu yıl 32 bin 409 kişi yakaladı

İçişleri Bakanlığı'ndan, bu yıl ülke genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 8.5 milyondan fazla kişinin sorgulandığı, aranan 32 bin 409 kişinin yakalandığı ve 8 bin 289 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

2018’de Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından, ülke genelinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla eş zamanlı asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.





TÜRKİYE GENELİNDE 46 UYGULAMA

2018’de çeşitli zamanlarda, "Çocuk ve Gençlerin Korunması", "Okul Önü Genel Asayiş Trafik", "Günübirlik Evlere", "Yasadışı Bahis, Kumar ve Tombala", "Kiralık Araç Firmalarına", "Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği", "Araç, Motosiklet, Akaryakıt ve Vergi Kaçakçılığı", "Hırsız Kapanı", "Türkiye Güven Huzur", "Huzurlu Parklar", "Huzurlu Sokaklar", "Taksi", "Çocuklarımız Güvende", "Huzurlu Bayramlar Türkiye" gibi toplam 46 uygulama yapıldı.





8 MİLYON 66 BİN ŞAHIS SORGULANDI

Bu uygulamalarda 8 milyon 666 bin 49 şahıs sorgulanırken, 1 milyon 976 bin 401 araç ve 130 bin 209 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 22 bin 330 araca, 3 bin 570 okul servis aracına ve 16 bin 616 motosiklete cezai işlem uygulandı.

8 BİNDEN FAZLA ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Bin 683 adet aranan araç ve 296 çalıntı ve aranma kaydı olan motosiklet tespit edildi. 8 bin 289 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 340 ruhsatsız tabanca, bin 13 ruhsatsız av tüfeği, 301 kurusıkı tabanca, 3 uzun namlulu silah, bin 129 kesici/delici alet, 9 bin 578 adet mermi, 107 tombala makinesi, 11 kumar makinesi, 15 sigaramatik, 155 bilgisayar, 17 cep telefonu, 55 adet yazıcı, 69 kilo 140 gram esrar, 431 gram eroin, 547 adet captagon, 5 bin 352 adet uyuşturucu hap, 324 adet ecstasy, 46 gram metanfetamin, 43 gram kokain, 6 bin 68 adet kök hint keneviri, 104 bin 869 paket kaçak sigara, 17 bin 827 litre kaçak içki, 24 bin 73 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Trafik ve idari yönünden toplam 46 milyon 952 bin 494 TL ceza uygulandı.