ASDEP programı 1 milyon hane ziyareti gerçekleştirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ASDEP programı ile aile ziyaretleri gerçekleştirildiğini, ihtiyaçlara anında çözüm üretildiğini belirtiyor.

"ASDEP İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk;

“ASDEP ile sosyal politikalarda arz odaklı yeni bir dönem başlattık. Artık Devlet olarak vatandaşlarımızı bizzat hanelerinde ziyaret ediyoruz. Yaptığımız hane ziyaretleri ile ailelerimizin ve dezavantajlı kesimlerimizin sosyal yardım ve hizmet ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit ediyor ve diğer kamu hizmetlerini de içermek üzere durumlarına uygun hizmetlerden yararlanmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilk 100 Günlük İcraat Programı ile ‘ziyaret edilen hane sayısını %57 artırılarak 526.000’den 826.000’e çıkarılması hedefini’ %161 artışla 1.007.804 olarak gerçekleştirdik.” dedi.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE"

Sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, İlk 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Sosyal Hizmet Merkezi sayısının %5 artırılarak 298’den 313’e çıkarılması hedefini de 316 Sosyal Hizmet Merkezi açarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Alkol, uyuşturucu, internet bağımlılığı gibi her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda Bakanlık olarak önleyici çalışma yürüttüklerini de kaydeden Bakan Selçuk; “İlk 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan bağımlılıkla mücadele konusunda Aile Eğitim Programları ve Yeşilay işbirliğinde yürüttüğümüz Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamanda 128.178 kişiye farkındalık eğitimi verdik. 50 bin kişiye ulaşma hedefimizi % 256’lık bir oranla aştık.” dedi.

SOSYAL UYUM BİRİMİ İLE UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘araştırma’, ‘aile ve personel eğitimleri’ ve ‘sosyal uyum’ olmak üzere üç ana alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Selçuk, uyuşturucu tedavisi gören ve bağımlıktan kurtulan bireylere hizmet eden Sosyal Uyum Biri’lerinin sayısını da 100 Günlük İcraat Programı kapsamında arttırdıklarını belirtti.

Bakan Selçuk; “Türkiye genelinde 4 tane Sosyal Uyum Birimimiz vardı. Şu anda bu sayı 15’e ulaştı. Bu merkezlerde hizmet verecek personelimizin de eğitimlerini tamamladık” dedi.