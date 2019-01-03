ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) arasında mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü, şirketin Macunköy'deki tesislerinde imzalandı.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı törende yaptığı konuşmada, protokolün bir başlangıç olduğunu söyledi.

EKSİKLİKLERİ GİDERECEĞİZ MESAJI

Mesleki ve teknik eğitimin yıllarca konuşulan ancak önemli başarı sağlanamayan alanlar arasında bulunduğuna işaret eden İsmail Demir, eksikleri gündeme getirirken çözüm üretmenin de çok önem taşıdığını belirtti.

"ÖĞRETMENLERE KAPILARIMIZ AÇIK"

Şirketler olarak öğretmenlere de kapılarının açık olacağını dile getiren Demir, şirket çalışanlarından alanını iyi bilen, eğitimde istihdam edilebileceklere yönelik bir geçişkenliği sağlamayı da önemli gördüklerini ifade etti.

HEDEF, NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün de, protokol ile savunma sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi yönünde mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi için önemli bir adım attıklarını, açılacak ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde anadolu teknik programını uygulamayı hedeflediklerini söyledi.

